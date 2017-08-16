Дэниэл Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда

Британский актер Дэниэл Крейг наконец подтвердил, что он станет Джеймсом Бондом - в пятый раз.

"Да", - ответил он на вопрос Стивена Кольберта, ведущего американского сатирического телешоу The Late Show.

Ранее Крейг неоднократно отказывался это подтвердить - последний раз не далее, как накануне, во вторник в интервью бостонскому радио.

Однако в разговоре с Кольбертом актер сказал, что знал об этом на протяжении не менее двух месяцев.

"Мы это обсуждали, пытались понять, как и что будет происходить, - сказал Крейг. - Я всегда этого хотел, но мне нужен был перерыв".

При этом он сказал, что это будет его последнее появление на экране в роли британского суперагента 007.

"Я просто хочу с достоинством откланяться, на высокой ноте, жду-не дождусь", - сказал актер.

Следующий, 25-й по счету фильм бондианы, должен будет выйти в ноябре 2019 года, отмечает ВВС.