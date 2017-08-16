Ранее более 10 миллионов просмотров на YouTube набрал резонансный рэп-баттл (состязание двух рэперов с целью словесного унижения оппонента в рифмованной форме) между Славой КПСС и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение.

Однако телеведущий принимать участие в баттле отказался. "Это абсолютно пиарная штука. Никакой цели там нет. Я этим заниматься не собираюсь", — сказал Познер РИА Новости

Ранее Познер признался, что интервью в программе "Познер" на Первом канале с участием лидера рок-группы "Ленинград", вышедшее в октябре 2016 года, было провальным и виноват в этом, по его мнению, сам Шнуров. Ведущий назвал его "пустым и неинтересным". Интервью стало одним из самых обсуждаемых в социальных сетях: в частности в YouTube-аккаунте Первого канала его посмотрели 2,5 миллиона раз.