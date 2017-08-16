Умерла актриса Вера Глаголева

Актриса Вера Глаголева умерла в возрасте 61 года. О смерти Глаголевой сообщила актриса Лариса Гузеева.

По данным источника «МК», близкого к семье Глаголевой, у актрисы было онкологическое заболевание. Глаголева, добавил он, умерла в США.

Вера Глаголева родилась в 1956 году. Первую роль в кино Глаголева сыграла в 1975 году в фильме «На край света» режиссера Родиона Нахапетова.

Всего Глаголева снялась почти в 50 фильмах, включая: «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа», «Сошедшие с небес» и «Женщин обижать не рекомендуется».

В 2000-х годах Глаголева, в числе прочего, сыграла в минисериале «Наследницы» и сериале «Обручальное кольцо».

Глаголева также сняла шесть фильмов в качестве режиссера, а также была сценаристом и продюсером, отмечает meduza.io.