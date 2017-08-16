Организаторами самых дерзких ограблений и краж, произошедших с начала года в нашей стране, оказались заключённые. Они передавали указания своим сообщникам на свободе посредством мобильных телефонов. Жертвами злоумышленников были дети, женщины и старики.

"Одно из таких преступлений произошло перед Новым годом в Каушанском районе. Там жертву связали и пытали. Пострадавшему поджигали ноги, чтобы он признался, где лежат деньги", - сказал глава управления НИР Игорь Зглавуца.

Сообщниками заключённых зачастую оказываются подростки.

"Мы намерены предупредить развитие этого феномена. Где бы не организовали такие преступления - в тюрьмах или на свободе, мы всегда будем на два шага впереди преступников", - добавил глава управления НИР Игорь Зглавуца.

Правоохранители чаще и более тщательно проверяют заключённых. 15 августа в тюрьме в Бранештах у них изъяли свыше 80 мобильных телефонов.

"Обыски - это финальный этап длительного и тщательного расследования. Но все точки над i расставит следствие, которое изучает собранные доказательства", - отметил глава ДПУ Аурелиу Сухан.

Полиция Оргеева расследует, как телефоны и другие запрещенные вещи попали к заключённым. А Департамент пенитенциарных учреждений проводит внутреннее расследование. С начала года в стране произошло 50 ограблений, это на 25% меньше, чем годом ранее. При этом нераскрытами остались лишь пять.