В Иркутской области содержавшийся в клетке при кафе медведь откусил руку 42-летнему местному жителю. Пострадавший, находясь в пьяном виде, просунул руку в клетку, чтобы накормить хищника сгущенкой. Отбить мужчину от медведя удалось только бармену кафе.
Инцидент произошел 15 августа в Шелеховском районе. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая зафиксировала у пострадавшего травматическую ампутацию правой руки, передает Вести.ру.
В клетке, расположенной на огороженном забором участке территории кафе, находились три медведя. Правоохранительные органы проводят проверку по данному случаю.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW