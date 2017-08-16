В столице спасают ребенка, упавшего в ванну с горячей водой

На вертолете из Бричан в столицу сегодня доставили девочку в возрасте двух лет и 10 месяцев.

По данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, ребенок упал в ванну с горячей водой и получил ожоги II–III степени 50% поверхности тела. Для спасения девочки ее было решено перевезти в Кишиневскую клиническую больницу им. Е. Коцаги.

Во время транспортировки за состоянием малышки следил экипаж Ясской службы SMURD. Полет занял меньше 40 минут. Ребенка доставили в больницу в сознании.

Сегодня был произведен 30-й вылет с момента запуска Службы SMURD в Молдове.