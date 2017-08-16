Жители шести населенных пунктов изберут 19 ноября своих мэров

В ряде сел из районов Кантемир, Флорешты, Глодяны, Хынчешты, Леова и Теленешты состоятся новые выборы мэров.

По данным Центральной избирательной комиссии, на сегодняшнем заседании ЦИК установила дату проведения новых местных выборов главы администрации коммуны Лэпушна, Хынчештского района, 19 ноября нынешнего года. Мандат местного избранника завершился досрочно в связи с его отставкой.

Также 19 ноября Центральная избирательная комиссия пройдут выборы мэров в селе Фундурий Ной (Глодяны), коммунах Штефэнешть (Флорешты), Плопь (Кантемир), Сэрэтень (Леова) и в коммуне Гиличень (Теленешты).