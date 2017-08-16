Экс-главе Инспектората полиции Страшен грозит до 15 лет тюрьмы

Бывший глава Инспектората полиции Страшен был задержан на 72 часа за пассивную коррупцию.

Согласно сообщению для прессы НЦБК, цитируемому IPN, он вымогал 3500 евро, а позже еще 10000 евро у жены человека, обвиняемого в хулиганстве.



По словам заявителя, бывший комиссар требовал деньги чтобы решить две проблемы: изменение меры пресечения с предварительного ареста на домашний арест и окончательное решение дела.

В среду, 16 августа, были проведены обыски по месту жительства и в офисах полицейских, подозреваемых в том, что действовали в сговоре с бывшим начальником Инспектората полиции Страшен, в том числе по месту жительства последнего.



В результате обысков были изъяты телефоны и другие предметы. В рамках уголовного дела, открытого по факту пассивной коррупции, еще два человека были допрошены. Экс-главе Инспектората полиции Страшен грозит до 15 лет тюрьмы.