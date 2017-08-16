Королева Великобритании на монетах была намерено "опрощена"

Королева Великобритании Елизавета II была намерено "опрощена" для изображения на монете. В том, что его заставили убрать ожерелье, признался дизайнер монетного двора.

Джоди Кларк, дизайнер монет, отчеканенных в 2015 году, рассказал о своём маленьком профессиональном секрете изданию Daily Mail. Когда он представил королевскому двору эскиз с портретом королевы, который должен был появиться на монетах, его заставили убрать коронационное ожерелье с шеи Елизаветы II.

Когда Джоди Кларку сказали, что из всех эскизов приняли в работу его, он не поверил своему счастью. Оригинал рисунка изображал королеву в профиль, с короной, перламутровыми серёжками и ожерельем, которые она надевает по особым случаям. Дизайнер нарисовал такой комплект, потому что видел, как монархиня выходит в нём в свет, передает life.ru.

"Я согласился убрать ожерелье, так дизайн выглядел более аккуратно", - заявил Кларк.