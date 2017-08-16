Сбежавшая из зоопарка черепаха за две недели "умчалась" на 140 метров

Гигантская черепаха по кличке Абу, которая сбежала в начале августа из зоопарка Shibukawa, расположенного в японской провинции Окаяма, была обнаружена в кустарнике всего 140 метрах от ограды парка вскоре после того, как за ее находку была объявлена награда.

35-летняя рептилия длиной один метр и весом 55 килограммов в часы работы зоопарка могла спокойно передвигаться по его территории. После исчезновения черепахи владельцы зоопарка предложили за информацию о ее местонахождении вознаграждение в размере 500 тысяч йен (примерно 4500 долларов США), сообщает Agence France-Presse.

В результате Абу нашел один из местных жителей. Владельцы заведения обещают принять все возможные меры, чтобы предотвратить возможность побега рептилии в будущем, передает Вести.ру.