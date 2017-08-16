Родные Веры Глаголевой попросили не тревожить их семью

Поклонники Веры Глаголевой шокированы новостью о ее смерти. Ранее сообщалось, что знаменитая актриса скончалась в США на 62 году от онкологического заболевания, и это произошло в США.

Позже муж актрисы Кирилл Шубский подтвердил телеканалу "Звезда" информацию о том, что Вера Витальевна ушла из жизни после долгой, продолжительной болезни. Однако он опроверг информацию о том, что это произошло в США.

По сведениям Telegram-канала SHOT, актриса умерла в Германии – в клинике под Баден-Баденом.

Зять Веры Глаголевой – знаменитый хоккеист Александр Овечкин в своем "Инстаграме" опубликовал свое фото с актрисой со словами: " Невозможно поверить и осознать", передает Вести.ру.

У Веры Глаголевой остались три дочери: Мария, Анна и Анастасия.

Дочь актрисы Веры Глаголевой балерина Анна Нахапетова в своем "Инстаграмме" на фоне черного квадрата оставила сообщение с просьбой не беспокоить семью в этот трагический момент, воздержаться от комментариев и просто молиться "о новопреставленной рабе Божьей Вере".