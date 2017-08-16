На одесской улице двое мужчин выясняли отношения со стрельбой

Конфликт со стрельбой произошел сегодня около на одной из одесских улиц.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, между двумя мужчинами возник спор, в ходе которого один из них выхватил пистолет и совершил несколько выстрелов в сторону своего обидчика.

В результате происшествия 43-летний мужчина получил ранение руки, передает dumskaya.net. Прохожие, ставшие свидетелями инцидента, сразу вызвали полицию. Патрульные оперативно прибыли по адресу вызова и усмирили дебоширов.

Сотрудники экстренной службы оказали пострадавшему медицинскую помощь и доставили его в больницу на обследование.

31-летний правонарушитель добровольно выдал пистолет травматического действия и предъявил разрешение на него.

Пистолет изъяли и направили на экспертизу. Нарушителя передали следственно-оперативной группе для проведения необходимых процессуальных действий.