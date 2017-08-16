Украинские пограничники помешали новой попытке контрабанды молдавских сигарет

Пограничники Украины пресекли очередную попытку перемещения контрабандных табачных изделий через Кучурганский лиман.

Во время несения службы они увидели, как со стороны приднестровского поселка Первомайск через лиман переправилась лодка. Подойдя к украинскому берегу, неизвестные с лодки начали что-то выгружать, но увидев, что их заметили пограничники, спешно ретировались.

В ходе осмотра местности военнослужащие обнаружили на берегу ящик с 750 пачками сигарет. На табачных изделиях молдавского производства отсутствовали акцизные марки, передает Инфотаг.

На месте происшествия также задержан 66-летний гражданин Украины и обнаружен велосипед с рюкзаком, владелец которого скрылся. Но в личных вещах беглеца находилась копия паспорта на имя 21-летнего местного жителя. Вероятно, они выполняли роли наблюдателя и грузчика.

Обнаруженные табачные изделия стоимостью около 17 тыс. гривен переданы представителям фискальной службы. Проводятся мероприятия по установлению причастных к противоправной деятельности.