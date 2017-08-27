Samsung запатентовала смартфон со встроенным алкотестером

Бюро патентов и торговых марок США одобрило заявку южнокорейской компании Samsung на смартфон со встроенным алкотестером. На опубликованные на сайте Бюро в июле этого года документы обратил внимание ресурс Patently Apple.

В заявке описывается смартфон со встроенным стилусом S Pen, которым комплектуются устройства линейки Note. Однако предложенная модель стилуса имеет поворотную часть, в которую встроен газоанализатор, также выполняющий роль микрофона. Судя по иллюстрации, сенсор может выявить степень опьянения владельца устройства во время разговора.

Patently Apple отмечает, что появление на рынке смартфона с алкотестером может заинтересовать многих пользователей, которым наличие подобного сенсора в телефоне может помочь избежать штрафов за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, в перспективе функционал сенсора может быть расширен и он сможет более подробно анализировать дыхание пользователей.

Впрочем, не исключено, что заявка Samsung так и останется заявкой, и компания в обозримом будущем не станет выпускать на рынок смартфон линейки Note с подобным функционалом, передает newsru.com.