Впервые приехавший в Россию американский писатель Джордж Мартин, автор саги "Песнь льда и пламени", по которой снят сериал "Игра престолов", на пресс-конференции в Санкт-Петербурге раскрыл тайны творчества.
Как признался Мартин на встрече с журналистами, проходившей в формате телемоста Петербург - Москва, он никогда не сожалел о судьбе своих книжных героев, но актерам "Игры престолов" сопереживает, передает newsru.com.
"Никогда не было мыслей сожалеть о судьбе того или иного персонажа, вполне доволен их судьбой. Когда начались съемки сериалов, когда ты приходишь на площадку, встречаешься с актерами, возникают личные привязанности... И ты подходишь, жмешь руку прекрасному молодому человеку, он радуется, а ты понимаешь: "Я жестоко убью тебя через пару месяцев". И на этом моменте определенная доля вины прокрадывается в душу писателя", - сказал автор, слова которого приводит ТАСС.
При этом, отметил Мартин, даже несмотря на симпатии к актерам, возможности что-либо изменить у него нет, так как книги уже были написаны до начала съемок сериала.
По словам автора "Песни льда и пламени", прототипом для каждого героя во многом служит он сам. "Приходится следить за самим собой, чтобы создать персонажа. Он действительно становится похожим на тебя, но в то же время очень сильно отличается", - сказал писатель.
Автор саги "Песнь льда и пламени" также заявил на пресс-конференции в Северной столице, что считает убийство героев единственным способом заставить читателей по-настоящему переживать за них, передает ТАСС.
"Когда герой в опасности, я хочу, чтобы читатель испытывал настоящий ужас, страх, боялся, что он может не выбраться. Я думаю, единственный путь - это убить внезапно кого-нибудь важного. Тогда они знают, что это реально, что в книге может произойти что угодно... Поэтому я убил Неда Старка", - сказал писатель.
Мартин добавил, что пишет книги, которые сам бы хотел прочитать. "Когда я еще был подростком, я не любил книги, которые предсказуемы. Там нет никакой реальной опасности, а я хотел читать книги, которые бы пугали, завораживали, производили впечатление", - добавил он.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
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авторы DW