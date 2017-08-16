Турки выловили из пролива Босфор румынского ученого, плывшего в Россию

Румынский академик, 51-летний Ширази Мариан, потерпел бедствие, когда пытался достичь России по Черному морю на каяке. Турецкие спасатели выловили из Босфорского пролива исследователя, потерпевшего поражение в схватке с течением, пишет The Daily Sabah.

Сотрудник крупнейшего вуза Румынии - Ясского университета - достиг берегов Стамбула во вторник, 15 августа. Он изо всех сил старался удержаться на плаву, столкнувшись с сильными течениями. Когда же ученый потерял контроль над лодкой, спасатели помогли ему добраться до безопасного места.

В рамках года физического воспитания и спортивного развития 51-летний профессор решил изучить изменение человеческого тела и психики во время морских путешествий. Неделю назад он отправился по Черному морю в Россию. Все это время специальные датчики, закрепленные на его теле, должны были снимать показания и сопоставлять их с данными систем мониторинга GPS, уточняет агентство "Ихлас".

До фиаско в Босфорском проливе Мариан успел преодолеть около 450 километров. Далее он намерен направиться в Грузию, а затем вернуться в Румынию. Если проект завершится благополучно, ученый станет первым человеком, сумевшим проследовать вдоль черноморского побережья на каяке, передает newsru.com.

"Погода очень хорошая, и я надеюсь, мне повезет и все пройдет как надо. Я стараюсь быть очень осторожным. И, пользуясь случаем, хочу отметить исключительное дружелюбие стамбульцев", - сказал исследователь в общении с журналистами, пожаловавшись заодно на головокружение от качки. В настоящее время он занимается оформлением необходимых для продолжения путешествия виз.

