Ананасы приравняли к оружию и запретили на британских фестивалях

Зрителям британских музыкальных фестивалей Reading и Leeds запретили проносить с собой не только оружие и фейерверки, но и ананасы. Этот запрет вызван тем, что в обоих мероприятиях примет участие инди-рок-группа Glass Animals со своим хитом об "ананасах в моей голове".

Поклонники музыкантов выражают приверженность идеям, изложенным в песне "Pork Soda", с помощью ананасов, которые приносят с собой на концерты и используют в качестве аксессуаров. Также фанаты часто мастерят себе костюмы в форме ананасов, отмечает InterMedia.

Таким образом, на Reading и Leeds попали под запрет фейерверки, большие сумки, бумажные фонарики, газовые баллончики и ананасы. Фестивали пройдут с 25 по 27 августа.

"Это дискриминация по фруктовому признаку. Дыни можно, а ананасы - нет? Это безответственно - лишать молодых людей возможности принимать жизненно важный витамин P на фестивале", - говорится в официальном комментарии по этому поводу от имени коллектива Glass Animals, пишет newsru.com.

