В одном из случаев воры залезли в частный дом, владельцы которого работают за границей, и унесли оттуда техники на 100 тысяч леев.

"Подозреваемые проникали в дома и днём, и ночью. Они взламывали окна и двери", - расскаывает пресс-секретарь Инспектората полиции Криулян Диана Максим.

Сейчас полиция устанавливает причастность юношей к другим подобным преступлениям.

Одного из злоумышленников поместили под стражу, а трое несовершеннолетних во время следствия будут на свободе. Все четверо вину признали. Им грозит до пяти лет тюрьмы.