Известно, что супруги усыновили мальчика, когда ему был всего год. Преступление произошло в воскресенье, но тела погибших обнаружили лишь спустя день. Полиция предполагает, что задержанный расправился с приёмными родителями после ссоры с отцом.

Близкие погибших говорят, что мужчина часто поднимал руку на родителей.

"Таня жаловалась нам, что он избивал её так, что у неё болели рёбра. Бил и ногами", - рассказала сестра погибшего Мария Леу.

"Средний брат пошёл навестить их утром и нашёл мёртвыми. У них были разбиты головы, он издевался над ними", - говорит брат погибшего Георгий Паня.

Соседи говорят, что в семье часто случались ссоры. Заведено уголовное дело по статье убийство с особой жестокостью.

"Главный подозреваемый - их приёмный сын. Его задержали и доставили в инспекторат полиции города Кантемира. Он частично вину признал", - рассказал следователь Инспектората полиции Кантемира Валерий Мовиляну.

Ранее задержанный уже был судим за грабёж и разбой. Ему грозит либо до 30 лет тюрьмы, или пожизненный срок.