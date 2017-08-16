Инцидент произошел еще 15 июня, однако известно о нем стало только сейчас. Когда 59-летний Эдриан Белл из Уэльса заметил на упаковке сэндвича надпись "употребить не позднее 17 июня 2007 года", он сразу проинформировал об этом экипаж. Одна из стюардесс в ответ пошутила, что за антикварный продукт с пассажира следует взять больше денег, сообщает Sun.

Члены экипажа объяснили пассажиру, что еда не является просроченной, и никто из остальных пассажиров на качество сэндвичей не жаловался. По словам Белла, продавать такие сэндвичи было опасно, исходя из даты их изготовления. Турист в итоге съел сэндвич и нашел его вкусным, хоть и несколько пережаренным.

По возвращению в Великобританию Белл попытался связаться по этому вопросу с отделом по обслуживанию клиентов компании EasyJet, однако не получил от них ответа. Журналистам же в авиакомпании сообщили, что разобрались в этом вопросе вместе с поставщиком бортового питания. Сэндвич был свежим, а вся путаница объясняется исключительно опечаткой в маркировке, передает Вести.ру.