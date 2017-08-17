В лифте столичной многоэтажки на женщину напал грабитель

Накануне вечером злоумышленник вырвал сумки у одной из жительниц многэтажки в центре столицы. Его задержали по горячим следам.

"Навстречу шел неизвестный мужчина, он был очень пьян. Пошел за мной, предложил понести сумки, я отказалась. Он последовал за мной до дома, потом до лифта, начал толкать и вырывать вырвать сумки", - рассказала женщина.

Соседи услышали женские крики и вызвали полицию: "Мне позвонила мама и сообщила, что в подъезде шум. Она предложила сторожить на лестнице, чтобы этот тип не ушел. Он украл у женщины две сумки, в одной из них были деньги".

Злоумышленника задержали. В полиции он настаивал, что никого не грабил:

"Хотите сумку? Берите. Да, меня осудили в Исландии. Мне было 47 лет. Сначала дали пожизненное, потом сократили до 25. Пожалуйста, берите сумку, если хотите".

Задержанному грозит от пяти до семи лет лишения свободы.