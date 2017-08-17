В Германии эвакуировали 20 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

В центре немецкого города Хильдесхайм в Нижней Саксонии были эвакуированы около 20 тысяч человек из-за обнаружения британской авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом рано утром в четверг, 17 августа, сообщается на городском интернет-портале.

Снаряд обнаружили строители вечером 16 августа. На время проведения разминирования была оцеплена территория радиусом порядка одного километра. Около 4.00 по местному времени полиция города сообщила, что бомба успешно обезврежена, и жители могут возвращаться в свои дома.

В мае в Ганновере эвакуировали 50 тысяч человек из-за пяти найденных бомб времен Второй мировой войны. А в декабре 2016 года в Аугсбурге состоялась крупнейшая в послевоенной истории Германии эвакуация в связи с обнаружением снаряда времен Второй мировой. Тогда были эвакуированы 54 тысячи жителей города в радиусе 1,5 км, напоминает dw.com.