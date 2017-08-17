Мужчина стал жертвой нападения посреди улицы

В ночь на 14 августа на одной из столичных улиц напали на мужчину и ограбили его.

Пострадавший сообщил, что двое неизвестных шли позади и неожиданно начали бить его кулаками. Затем у жертвы отняли мобильный телефон, деньги и другие личные вещи.

Заведено уголовное дело. Злоумышленникам грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

Агрессоров обнаружили на записях камер видеонаблюдения. Граждан, которые их узнали, просят сообщить любую известную информацию по номерам 079 333 225 / 069 150 993.