В Вулканештах пройдет Фестиваль национального костюма

Фестиваль национального костюма впервые пройдет в Вулканештах 30 августа.

Как передает Инфотаг, гостей ждет экспозиция гагаузских, болгарских, молдавских и украинских повседневных и праздничных одежд. Они будут продемонстрированы в режиме дефиле, разделенном на три части.

"В первой части представят 20 костюмов театр моды "Эль" из Чадыр-Лунги. Это современные гагаузские наряды, праздничные костюмы и повседневные платья. Еще один показ представит Дом моды Алины Брагу из Кишинева. В третьей части показа будут представлены мужские костюмы и женские платья гагаузов. Самому старому платью - 100 лет", - рассказала начальник управления культуры и туризма исполкома Гагаузии, добавив, что фестиваль завершится концертом.