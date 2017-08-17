Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский подвел итоги встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном. Тирасполь пошел на компромисс с Кишиневом по четырем вопросам, заявил журналистам в Тирасполе лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
В четверг в загородной резиденции главы Молдовы (в местечке Голерканы) состоялись переговоры Вадима Красносельского с молдавским президентом Игорем Додоном.
По словам Красносельского, вопросов, которые требуют решения, накопилось немало. Они касаются налаживания телекоммуникационной связи между двумя берегами Днестра, железнодорожного сообщения, признания номерных автомобильных знаков приднестровских водителей и дипломов выпускников Приднестровского госуниверситета, а также
прекращения уголовных дел с политической подоплекой.
В процессе беседы Красносельский и Додон обсудили еще целый ряд тем, которые не были запланированы в рамках встречи. По словам лидера Приднестровья, коснулись они экологической проблемы, связанной с ситуацией на реке Днестр, а также при содействии Кишинева вывоза аммиака с территории Тирасполя и ремонта транспортных магистралей М-14 и М-21 (Платоновка и Одесса), сообщает https://ru.sputnik.md/politics/20170330/11906045/tiraspol-poshel-na-kompromiss-s-kishinevom-po-chetyrem-voprosam.html
Комментарии
- Новая Стратегия национальной безопасности Молдовы
- Жители шести населенных пунктов изберут 19 ноября своих мэров
- Молдова и Турция будут развивать сотрудничество в различных областях
- Введения визового режима с Россией не будет
- Бельцы завалены мусором, а местные власти бездействуют
- Усатый прокомментировал действия Игоря Додона
- Додон не тронет "камень Гимпу"
- Владимир Путин встретится с президентом РМ уже в начале октября
- Президент РМ Игорь Додон едет с проверкой на военный полигон в Бульбоака
- Молдаване, работающие в Турции, смогут получать пенсии
- В Австрии погиб ребенок, запертый матерью в машине
- Представлен самый дорогой смартфон Nokia
- Влюбленный китаец накормил лапшой пять тысяч прохожих
- Бандиты напали на больницу в Гватемале
- Всю ночь жители востока Москвы дышали сероводородом
- Авиапассажира накормили сэндвичем из 2007 года
- Турки выловили из пролива Босфор румынского ученого, плывшего в Россию
- Кантемир: мужчину подозревают в жестоком убийстве приемных родителей
- Мать четырёхлетнего ребенка покончила с собой на Чеканах
- Родные Веры Глаголевой попросили не тревожить их семью
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW