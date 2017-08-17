Компромисс между Кишиневом и Тирасполем

Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский подвел итоги встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном. Тирасполь пошел на компромисс с Кишиневом по четырем вопросам, заявил журналистам в Тирасполе лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

В четверг в загородной резиденции главы Молдовы (в местечке Голерканы) состоялись переговоры Вадима Красносельского с молдавским президентом Игорем Додоном.

По словам Красносельского, вопросов, которые требуют решения, накопилось немало. Они касаются налаживания телекоммуникационной связи между двумя берегами Днестра, железнодорожного сообщения, признания номерных автомобильных знаков приднестровских водителей и дипломов выпускников Приднестровского госуниверситета, а также

прекращения уголовных дел с политической подоплекой.

В процессе беседы Красносельский и Додон обсудили еще целый ряд тем, которые не были запланированы в рамках встречи. По словам лидера Приднестровья, коснулись они экологической проблемы, связанной с ситуацией на реке Днестр, а также при содействии Кишинева вывоза аммиака с территории Тирасполя и ремонта транспортных магистралей М-14 и М-21 (Платоновка и Одесса), сообщает https://ru.sputnik.md/politics/20170330/11906045/tiraspol-poshel-na-kompromiss-s-kishinevom-po-chetyrem-voprosam.html