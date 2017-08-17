Гражданин Румынии, вербовавший женщин из Молдовы, взят под стражу

Гражданин Румынии, занимавшийся в Молдове сутенерством, задержан на 30 суток.

Иностранец вербовал женщин через социальные сети, предлагая им работу в Швеции. Он обеспечивал им приобретение паспорта и проезд до Стокгольма. На месте женщины попадали в притоны, которые контролировала организованная преступность.

Правоохранители не установили точного количества жертв сутенера, но при попытке вывоза очередной из них он был взят под стражу в пункте пропуска "Леушень", напоминает Инфотаг.