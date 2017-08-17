Спецоперацию провели сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности. В результате обысков по 30 адресам были обнаружены стероиды на сумму около 10 миллионов леев.

"При обысках обнаружили 100 тысяч евро и оружие. Анаболики транспортировали с целью незаконной продажи в страны Евросоюза. Четверо задержанных были в группировке курьерами, еще четверо занимались логистикой", - рассказал заместитель прокурора по борьбе с организованной преступностью Валерий Бодян.

Запрещенный товар продавали в Молдове и вывозили за рубеж. Расследование схемы начали в апреле.

Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.