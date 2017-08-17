Инцидент произошел в ходе свадебного банкета, состоявшегося 29 июля в городе Саут Хантингдон в штате Пенсильвания. По словам невесты Эшли Карасек, пропажу большей части открыток с деньгами она с мужем обнаружила лишь на следующий день, сообщает Tribune-Review. Несмотря на то, что мероприятие посетили 120 гостей, в ящике осталось только 12 открыток.

Женщина вспомнила, что ящик для открыток во время праздника в основном находился в распоряжении диджея Эдварда Кендрика Маккарти, которого наняли для развлечения гостей. При допросе в полиции Маккарти признался, что присвоил деньги, так как испытывает серьезные финансовые трудности.

Теперь Маккарти ждет суд, а Карасек занимается тем, что обзванивает гостей по списку, пытаясь выяснить, кто сколько денег подарил новобрачным на свадьбу, передает Вести.ру.