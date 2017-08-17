В июле 2016 года в краевой детской больнице в Перми мальчику из села Юрла провели трепанацию черепа. Состояние ребенка после операции ухудшилось, его госпитализировали в Национальный центр детской гематологии и иммунологии имени Димы Рогачева в Москве.

Московские врачи провели еще одну операцию, в ходе которой извлекли из головы ребенка ватный материал – турунду.

Сейчас мальчика продолжают лечить. Следователи тем временем устанавливают виновных в произошедшем, передает Вести.ру.