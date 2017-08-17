Влюбленный китаец накормил лапшой пять тысяч прохожих

Китайский бизнесмен, которому вернули потерянное обручальное кольцо, бесплатно накормил лапшой пять тысяч человек. Об этом сообщает издание The South China Morning Post.

Предприниматель из Гуанчжоу приехал в китайский город Чунцин, чтобы сделать предложение своей девушке. Он купил ей кольцо с алмазом весом три карата за 300 тысяч юаней (2,6 миллиона рублей), но забыл сумку с подарком в лапшичной.



Один из посетителей заведения нашел сумку и отдал менеджеру, а тот вернул ее владельцу. На следующий день бизнесмен объявил, что доброта жителей Чунцина помогла ему осуществить задуманное. Он подарил кольцо девушке, и она согласилась выйти за него замуж.



Чтобы отметить помолвку, бизнесмен купил пять тысяч порций лапши в ресторане. За угощением выстроилась очередь длиной сто метров, передает Лента.ру.