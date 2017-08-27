Представлен самый дорогой смартфон Nokia

Компания HMD Global анонсировала смартфон Nokia 8. На данный момент это самый дорогой и производительный телефон компании.

Nokia 8 имеет 5,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 на 1440 точек, защищенный стеклом Gorilla Glass 5. Двойная камера состоит из цветного и монохромного сенсоров с разрешением 13 мегапикселей и оптической стабилизацией. Помимо этого, она оснащена фазовым автофокусом, инфракрасным дальномером и двухтоновой вспышкой, передает Лента.ру.

Одна из главных особенностей Nokia 8 — возможность вести трансляцию в соцсетях одновременно с фронтальной и основной камер. Также это первый смартфон на Android с оптикой Zeiss и поддержкой функции Nokia OZO Audio для записи объемного звука.

Смартфон получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, четыре гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти с поддержкой карт microSD. Доступно четыре варианта расцветки: глянцевый медный, глянцевый синий, матовый синий и матовый стальной.