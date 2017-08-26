Пчеловодам помогут улучшить качество меда

Около 21 тысячи контейнеров для сбора меда будут распределены между молдавскими пчеловодами. По данным Агентства регионального развития "Юг", это улучшит санитарно-гигиенические условия хранения, транспортировки, сбора и упаковки меда.

Контейнеры были закуплены в рамках программы грантов Проекта USAID Эффективное сельское хозяйство в Молдове. Первые 6720 контейнеров для сбора меда уже поступил в Молдову, и распределяются пчеловодам из разных регионов, передает IPN.



Ежегодно в Молдове собирается около четырех тысяч тонн меда, в том числе майский, акациевый, липовый и цветочный мед. Экспорт меда из Республики Молдова увеличился в 12 раз за последние десять лет – с 245 тонн в 2006 году до 3 160 тонн в 2016 году. Экспорт меда на рынке Европейского союза имеет перспективы, поскольку внутреннее производство меда в Евросоюзе покрывает только 60% от потребления.



Для того чтобы расширить доступ на рынок ЕС, молдавские производители и экспортеры должны соответствовать стандартам ЕС, а значительное ограничение в отношении соблюдения стандартов для молдавских экспортеров меда является использование нестандартных контейнеров для перевозки меда от производителя к экспортеру или на рынке. В настоящее время мед собирается, как правило, в ведрах низкого качества, алюминиевых банках и в других нестандартных емкостях из пластика, которые влияют на качество конечного продукта.