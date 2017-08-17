В Молдове растет число случаев кишечных инфекций и пищевых отравлений

Национальный центр общественного здоровья предупреждает об обострении эпидемиологической обстановки в связи с ростом числа острых желудочно-кишечных заболеваний и пищевых отравлений.

Так, за семь месяцев текущего года заболеваемость возросла до 367,5 случаев, по сравнению с 251,8 случаями на 100 тыс. населения, зарегистрированных за аналогичный период 2016 года, передает IPN.



По данным Национального центра общественного здоровья, только за первые 15 дней августа были зарегистрированы четыре вспышки, с 38 заболевшими в муниципии Кишинев; 27 человек в районе Штефан-Водэ, 26 в Страшенах и 13 в Оргееве. Все е случаи связаны с потреблением блюд в ресторанах и других общественных заведениях по случаю различных торжеств – свадьбы, дни рождения, в том числе после употребления продуктов, взятых домой из этих заведений, которых потребили члены семьи.



Эпидемиологические проверки свидетельствует о том, что в антисанитарных условиях были приготовлены блюда в лагере „Думбрава” в селе Талмаза района Штефан Водэ, где у больных и в образцах блюд были выявлены микроорганизмы, условно патогенные. Схожая ситуация отмечена и в селе Мындрешть района Теленешты, где у больных и в потребляемых ими продуктах была обнаружена Salmonella Enteritidis.



В некоторых случаях для приготовления пищи задействованы люди без специальной профессиональной и гигиенической подготовки, без медицинской карточки.

