Национальный центр общественного здоровья предупреждает об обострении эпидемиологической обстановки в связи с ростом числа острых желудочно-кишечных заболеваний и пищевых отравлений.
Так, за семь месяцев текущего года заболеваемость возросла до 367,5 случаев, по сравнению с 251,8 случаями на 100 тыс. населения, зарегистрированных за аналогичный период 2016 года, передает IPN.
По данным Национального центра общественного здоровья, только за первые 15 дней августа были зарегистрированы четыре вспышки, с 38 заболевшими в муниципии Кишинев; 27 человек в районе Штефан-Водэ, 26 в Страшенах и 13 в Оргееве. Все е случаи связаны с потреблением блюд в ресторанах и других общественных заведениях по случаю различных торжеств – свадьбы, дни рождения, в том числе после употребления продуктов, взятых домой из этих заведений, которых потребили члены семьи.
Эпидемиологические проверки свидетельствует о том, что в антисанитарных условиях были приготовлены блюда в лагере „Думбрава” в селе Талмаза района Штефан Водэ, где у больных и в образцах блюд были выявлены микроорганизмы, условно патогенные. Схожая ситуация отмечена и в селе Мындрешть района Теленешты, где у больных и в потребляемых ими продуктах была обнаружена Salmonella Enteritidis.
В некоторых случаях для приготовления пищи задействованы люди без специальной профессиональной и гигиенической подготовки, без медицинской карточки.
Комментарии
- Задержания по двум уголовным делам прошли в Кишиневе
- В двух столичных магазинах продавали просроченные продукты и поддельный алкоголь
- На обочине дороги по пути в Вадул-луй-Водэ нашли рюкзак с боеприпасами
- Полицейский из Чадыр-Лунги больше года требовал деньги у предпринимателя
- Преступная группировка зарабатывала миллионы за счет производства и продажи анаболиков
- Участковый получил шесть лет тюрьмы за издевательства над подростком
- Гражданин Румынии, вербовавший женщин из Молдовы, взят под стражу
- Мужчина стал жертвой нападения посреди улицы
- Проверки такси в столице: за рулем поймали пьяных водителей
- В лифте столичной многоэтажки на женщину напал грабитель
- Задержания по двум уголовным делам прошли в Кишиневе
- В двух столичных магазинах продавали просроченные продукты и поддельный алкоголь
- На обочине дороги по пути в Вадул-луй-Водэ нашли рюкзак с боеприпасами
- Рейды против наркоторговцев на Филиппинах переросли в столкновения
- Исследование определило самый популярный смартфон за последнее время
- Авиапассажира накормили сэндвичем из 2007 года
- Турки выловили из пролива Босфор румынского ученого, плывшего в Россию
- Кантемир: мужчину подозревают в жестоком убийстве приемных родителей
- Родные Веры Глаголевой попросили не тревожить их семью
- Четверых юношей подозревают в серии ограблений домов и магазинов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW