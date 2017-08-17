Полицейский из Чадыр-Лунги больше года требовал деньги у предпринимателя

Полицейский из Чадыр-Лунги был задержан на 72 часа в рамках уголовного дела за подозрение в пассивной коррупции.

Он попал в поле зрения Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) после того, как более года взимал незаконные платы у одного экономического агента, передает IPN.



Человек закона, в силу занимаемой должности, систематически получал деньги, продукты питания, алкогольные напитки, сигареты и карточки для пополнения счета мобильного телефона для того, чтобы не сообщать о нарушениях законодательства, допущенных предпринимателем. Суммы варьировали от 500 и 1000 леев. Вместе с тем, хозяйствующий субъект получил от полицейского гарантии решения всех вопросов, связанные с его коммерческой деятельностью.



В расследования под контролем НЦБК было проведено несколько проверок, которые подтвердили показания заявителя. Следователь был задержан в здании Инспектората полиции Чадыр-Лунга. Для такого рода преступления Уголовный кодекс предусматривает наказание лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере от 6000 до 8000 у.е. и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 7 до 10 лет.