В Китае впервые заморозили тело человека, чтобы оживить его в будущем

Китайские специалисты из компании Shandong Yinfeng Biological Engineering Group впервые заморозили человека в криокамере, чтобы когда-нибудь в далеком будущем вернуть его к жизни.

Как сообщает Моя планета, Чжан Вэньлянь скончалась в возрасте 49 лет от рака легких. В соответствии с пожеланиями Чжан и ее супруга Гуй Цзюйминя специалисты компании заморозили тело женщины. Когда-нибудь развитие медицинских технологий позволит вернуть Чжан к жизни.

Операция по криогенной заморозке тела продолжалась более двух дней с участием китайских и американских экспертов. Тело женщины с 10 мая хранится в контейнере с жидким азотом объемом в 2000 л при температуре –195 °C.