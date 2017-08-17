Жители Самарской области захотели устроить самосуд над убившими котенка детьми

Над девочками из Самарской области, которые забили котенка, пытаются совершить самосуд. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

«В настоящее время некоторыми гражданами предпринимаются действия, направленные на откровенную травлю детей, подменяя процессуальные органы, они пытаются совершить самосуд над несовершеннолетними и наказать виновных», — отметили следователи.

В связи с этим они призвали людей «к гуманности и правопорядку».

В сообщении также рассказывается о ходе проверки организованной по факту жестокого обращения с животными. Выяснилось, что семьи, в которых воспитываются девочки, по предварительным данным, являются благополучными, передает Лента.ру.

Сейчас уточняются условия жизни, воспитания, свободного времяпрепровождения детей. Будет дана оценка не только поведению подростков, но и родителей, а также действиям должностных лиц контролирующих органов.

15 августа во «ВКонтакте» была опубликована запись с издевательством над котенком. Отмечалось, что девочки (предположительно, два подростка и семилетняя сестра одной из них) из города Кинель под Самарой. Судя по записи, они по очереди бросали котенка об стену и пинали его, пока он не умер. Весь процесс подростки транслировали в сети. По данным kp.ru, от их действий пострадали два котенка, один из них выжил — его подобрали на улице местные жители и отнесли в ветклинику.

После появления этой информации несколько человек пришли к дому одной из девочек и потребовали наказания для виновных. По словам матери школьницы, утром 16 августа у подъезда собрались «толпы подростков», которые кричат под окнами, передает НТВ.