"По нашим оценкам, поставки iPhone 7 компании Apple составили 16,9 миллиона единиц, на них пришлось 5% от всего рынка по всему миру во втором квартале 2017 года. IPhone 7 остается самой популярной моделью смартфонов в мире, благодаря привлекательному сочетанию удобного для пользователя дизайна, поддерживающих приложений и широкой розничной сети", — заявил старший аналитик Strategy Analytics Юха Винтер, слова которого приводятся в сообщении.

При этом объем поставок и доля рынка модели снизилась по сравнению с первым кварталом, когда они составляли 21,5 миллиона единиц, или 6% от мирового рынка, передает РИА Новости

Поставки iPhone 7 Plus, с большим экраном и более высокой ценой, составили в апреле-июне 15,1 миллиона единиц, на них пришлось 4% всего мирового рынка. "Сегодня Apple представляет две из пяти самых популярных моделей смартфонов в мире", — добавил Винтер.

В первом квартале поставки данной модели составили 17,4 миллиона единиц, на них пришлось 5% всего мирового рынка смартфонов.