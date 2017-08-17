На обочине дороги по пути в Вадул-луй-Водэ нашли рюкзак с боеприпасами

Житель Молдовы нашел на обочине дороги рюкзак с боеприпасами. 68-летний мужчина рассказал, что заметил рюкзак на обочине, когда ехал в Вадул-луй-Водэ.

На место выехали сотрудники Центра техническо-криминалистической и судебной экспертизы Генинспектората полиции. Они опечатали и изъяли гранату модели F1 без запала, дымовую гранату, семь устройств, аналогичных боеприпасам с тротилом, и противогаз.

Проводится расследование для выяснения обстоятельств дела и причастных к нему лиц.