Задержания по двум уголовным делам прошли в Кишиневе

Столичная полиция провела ряд задержаний по делам о торговле наркотиками и квартирных кражах. Под стражу взяли четверых мужчин.

Так, в столичном секторе Рышкановка спецназ провёл обыски в домах 37-летнего мужчины и его 28-летнего сообщника. Обоих подозревают в совершении ряда квартирных краж. Они - уроженцы Криулянского района.



А на Ботанике полиция задержала двоих мужчин 33 и 35 лет. Следователи полагают, что оба промышляли торговлей наркотиков.

Если вину задержанных докажут, всем четверым грозит до четырёх лет тюрьмы.