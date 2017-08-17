В Запорожье вышли на след убийц, закатавших девушку в бетон

В убийстве 16-летней девушки в Запорожье, тело которой было забетонировано, подозреваются ее друзья. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Об исчезновении девушки стало известно еще в марте 2015 года. Уже в июне правоохранители нашли в подвале закопанное и залитое бетоном тело разыскиваемой. Тогда и появились подозрения о том, что это было спланированное убийство.

Дело расследовали два года. И только недавно полицейским удалось выйти на след людей, причастных к нему, – подруги убитой и их общего знакомого, передает korrespondent.net.

Известно, что девушка почти сразу после совершения преступления выехала за пределы страны. В настоящее время она находится за границей. Ей заочно объявили о подозрении в убийстве.

Кроме этого, Князев сообщил, что двое граждан пытались дать взятку следователю с целью оправдать второго фигуранта дела. Их уже задержали.