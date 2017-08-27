В Hyundai построили новый кроссовер на водороде

Компания Hyundai представила в Сеуле предсерийный прототип новейшего кроссовера, который получил силовую установку на топливных элементах. В отличие от предыдущих проектов, которые базировались на серийных машинах, новинка стала самостоятельной моделью.

Имени у кроссовера пока нет: именуют его просто Next Generation FCEV ("водородный транспорт следующего поколения"). Следующее поколение – это новая силовая установка, основательно переработанная и усовершенствованная. Модернизация топливных ячеек позволила увеличить мощность питаемого ими электродвигателя на 20% - до 163 л.с. и 400 Нм крутящего момента и обеспечить им возможность работать даже в тридцатиградусный мороз.

Запасы водорода кроссовер хранит в трех специально спроектированных резервуарах: этого объема должно хватить для пробега в 580 км. Прочие технические достоинства новинки пока не раскрываются, отмечает Вести.ру.

Однако, известно, что серийная модель, которую Hyundai выпустит на рынок по мотивам прототипа уже в следующем году, сохранит дизайн новинки, представленной ныне. Это касается как внешности, так и оформления интерьера, в котором нашли применение оригинальная центральная консоль, руль с двумя спицами и цифровая панель приборов. По слухам, оставят серийному кроссоверу и элегантные детали экстерьера концепта – узкие фары, дверные ручки и ячеистую решетку радиатора.

Представить конвейерную версию водородного вседорожника корейцы обещали в январе – на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Hyundai вынуждена торопиться, так как, согласно стратегическим планам компании, уже к концу десятилетия фирма должна выпускать до трех десятков «зеленых» моделей. В рамках этой стратегии уже запланированы к выпуску, например, электрическая версия вседорожника Kona и некий премиальный электромобиль под брендом Genesis.