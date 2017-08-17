Из зоопарка в Венесуэле украли животных ради еды

В Венесуэле расследуют кражу животных из зоопарка в городе Маракайбо. Об этом сообщает Reuters.

Согласно основной версии следствия, двух ошейниковых пекарей похитили, чтобы съесть. В то же время руководитель зоопарка Леонардо Нуньес заявил, что за последнее время из клеток были украдены 10 животных разных видов включая бизона, который был разрезан на несколько частей. По его версии, целью похищений был продажа зверей наркоторговцам. Зачем драгдилерам могли понадобиться звери, он не уточнил.

Венесуэла серьезно пострадала от обрушения нефтяных цен в 2014 году, напоминает Лента.ру. Из-за сильной зависимости бюджета от экспортной выручки и проблем с производством внутри страны, в Боливарианской Республике возник дефицит товаров первой необходимости. Регулярно происходят голодные бунты. В 2016 году государство было вынуждено временно открыть границу с соседней Колумбией, чтобы граждане страны могли там закупиться товарами.

Также в стране с апреля продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между президентом Николасом Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте.