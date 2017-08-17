В Венесуэле расследуют кражу животных из зоопарка в городе Маракайбо. Об этом сообщает Reuters.
Согласно основной версии следствия, двух ошейниковых пекарей похитили, чтобы съесть. В то же время руководитель зоопарка Леонардо Нуньес заявил, что за последнее время из клеток были украдены 10 животных разных видов включая бизона, который был разрезан на несколько частей. По его версии, целью похищений был продажа зверей наркоторговцам. Зачем драгдилерам могли понадобиться звери, он не уточнил.
Венесуэла серьезно пострадала от обрушения нефтяных цен в 2014 году, напоминает Лента.ру. Из-за сильной зависимости бюджета от экспортной выручки и проблем с производством внутри страны, в Боливарианской Республике возник дефицит товаров первой необходимости. Регулярно происходят голодные бунты. В 2016 году государство было вынуждено временно открыть границу с соседней Колумбией, чтобы граждане страны могли там закупиться товарами.
Также в стране с апреля продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между президентом Николасом Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте.
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ОВЕН
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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РАК
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ЛЕВ
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Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW