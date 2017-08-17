В Днепропетровской области город окутан красным дымом

Жители украинского города Каменское жалуются на выбросы с Днепровского металлургического комбината.

Завод, входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса", был запущен после простоя в июле этого года. На "горячую" консервацию он ушел 30 марта 2017 года из-за прекращения поставок кокса и дефицита оборотных средств.

Теперь комбинат работает, а красный дым, выходящий из его труб, застилает улицы города. Горожане говорят, что особенно тяжело дышать ночью, а выбросы происходят два-три раза в день, пишет 112.ua.