По словам полицейских, преступник сначала задушил жертву ремнем, а затем распилил ее тело на части и выкинул их в разные мусорные контейнеры.

По словам злоумышленника, он действовал в состоянии аффекта. «Она постоянно унижала меня перед всеми, даже перед моим сыном», — заявил на допросе Диоталлеви. Последней каплей стала ссора, которая произошла после того, как сестра Диоталлеви вернулась из отпуска и сразу стала предъявлять ему претензии, а заодно влепила две пощечины.

На след убийцы удалось выйти благодаря уличным камерам слежения. Сейчас Диоталлеви предъявлены обвинения в убийстве и попытке сокрытия следов преступления, передает Лента.ру.

Накануне сообщалось, что в мусорном контейнере на одной из улиц Рима, были обнаружены отрезанные женские ноги. Останки нашла 20-летняя девушка, которая выбрасывала мусор.