Вандалы не "прошли мимо" новых питьевых фонтанчиков в столице

Питьевые фонтанчики в Парке Валя Морилор и по ул. Колумна, сданные в эксплуатацию всего неделю назад, успели пострадать от рук вандалов. Об этом рассказала в соцсетях глава "Apă-Canal Chişinău" Вероника Херца.

По ее словам, неизвестные бросали в источники окурки и пытались блокировать систему водостока жевательными резинками. Кто-то даже пытался отвинтить краны и демонтировать установку.



„Многие считают, что политический фактор является причиной того, что мы находимся в плачевной ситуации в экономическом, социальном и культурном развитии. Не могу понять, почему, когда делается что-то для удобства всех граждан, а не в пользу только некоторых, у нас нет здравого смысла, чтобы сохранить это? До тех пор, пока в нашем обществе не будет цениться все то, что есть, и труд других людей, у нас нет никаких шансов на улучшение. Почему некоторые считают, что могут издеваться над трудом других людей?”, - цитирует сообщение Вероники Херца ipn.md.

Питьевые фонтанчики были отремонтированы и приведены в порядок. Поставщик воды планирует установить в центре столицы еще 10 источников. Они импортируются из Румынии и были закуплены на деньги предприятия.