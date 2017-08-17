Украинца, которого унесло на батуте в Крым, положили в психбольницу

19-летний Михаил Дорошенко из Херсонской области, которого недавно морем на батуте занесло к берегам Крыма, вернулся домой и вскоре оказался в психбольнице.

У юноши диагностировали психическое расстройство, передает bigmir.net. Дома Михаил якобы засобирался в Киев, но родственники говорят: в столице он никогда не был. Парень уверял близких, что в этом городе находится его дом. В случае если ему не откроют дверь, Михаил угрожал дедушке с бабушкой выпрыгнуть с балкона.

Анатолий Дорошенко вызвал скорую, из дома под утро внука увезли в больницу, позже врачи озвучили матери диагноз сына – психическое расстройство. В областной психиатрической больнице Херсона о состоянии здоровья с прессой не говорят. В семье считают, расстройство Михаила – результат морского “путешествия“, переутомления и стресса.

8 августа стало известно, что российские пограничники спасли гражданина Украины. Молодой человек работал охранником в курортном городе Лазурное в Херсонской области. Юноша лег спать на надувном батуте у побережья и проснувшись на следующее утро, понял, что находится в открытом море. Там он провел почти трое суток в условиях сильной жары, без воды и пищи.