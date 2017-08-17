В Измире погиб забытый в школьном автобусе трехлетний мальчик

В турецком городе Измир погиб трехлетний мальчик, которого забыли в школьном автобусе.

Альперена Сакина привезли в детский сад, однако водитель не увидел, что ребенок остался в салоне, и закрыл машину. Когда через несколько часов сотрудники дошкольного учреждения обнаружили мальчика, он уже был без сознания. Ребенка отвезли в больницу, однако спасти его не удалось, передает Лента.ру.

Водителя автобуса арестовали. По словам отца погибшего мальчика, сотрудники детского сада попытались скрыть правду от семьи.

«Они сказали, что не смогли разбудить моего малыша к обеду. Однако в этом деле много несостыковок, — рассказал мужчина. — Это произошло в 18:30, в это время уже никто не обедает (...) Они забыли моего ребенка в автобусе на 10 часов. Невозможно выжить в автобусе без воды и еды в самые жаркие часы в Измире».

По словам врачей, когда ребенка привезли в больницу, он был уже мертв.