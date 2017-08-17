Певица Энни Кларк, более известная под псевдонимом St. Vincent, выступит режиссером новой экранизации романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».
По задумке заглавный герой в фильме будет женщиной. Кто сыграет эту роль, пока неизвестно. Сценарий напишет Дэвид Бирк, работавший над картинами «Она» (режиссера Пола Верховена), «13 грехов» и «Дорожный убийца».
Производством ленты займется кинокомпания Lionsgate, передает Лента.ру.
Экранизация станет второй работой Энни Кларк в кино: на фестивале «Санденс-2017» она представила короткометражку «Вечеринка по случаю дня рождения».
«Портрет Дориана Грея» — единственный опубликованный роман Уайльда. Книга была экранизирована более 30 раз, последний на данный момент фильм по мотивам произведения вышел в 2014 году под названием «Страшные сказки».
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авторы DW