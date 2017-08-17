"Уже есть запись на вторую половину сентября. Заявления принимает Тверской отдел ЗАГС. Некоторые пары, подавшие заявления на регистрацию в других местах, звонят, просят перенести церемонию в зоопарк", - заявила Ирина Муравьёва.

Торжественные церемонии будут проводить в жилом доме Клюева и в саду перед историческим зданием. В остальное время в нём проходят выставки и тематические лекции. Животных поблизости с этим местом нет и гостей к ним пускать не будут. Также гостям запретят употреблять алкоголь, зато проведут экскурсии и мастер-классы.

По словам Муравьёвой, стоимость церемонии — 30 тысяч рублей, включая музыкальное сопровождение и аренду помещений. Она отметила, что столько же стоят регистрации в других объектах культурного наследия столицы, к примеру в усадьбе Кусково, особняке Смирнова и мемориальной квартире Пушкина на Арбате.

Приём заявок на регистрацию брака в зоопарке открыли 11 августа, передает tjournal.ru. Организацией занимается Тверской отдел ЗАГС, церемонии будут проходить каждую пятницу и субботу.