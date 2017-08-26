За счёт соединения улиц Месаджер и Албишоары власти намерены облегчить движение транспорта на перекрёстке проспекта Штефана чел Маре и улицы Крянгэ, а также в зоне тракторного завода на улице Колумна.

"Ширина проезжей части составит 20 метров, а тротуаров - четыре. Длина дороги - три километра. На перекрестках установим светофоры, через реку Дурлешть построим мост, будут и железнодорожные переезды", - рассказал замначальника Управления транспорта и дорог Олег Караман.

Чтобы внедрить проект, властям придётся выкупить несколько прилегающих к дороге земельных участков.

"В большинстве случаев мы просто изменим границы этих участков. На сколько метров расширим дорогу, на столько же метров изменим и границы. Будем договариваться с владельцами, либо выкупать, либо предлагать другую землю взамен", - отметил и.о. мэра Кишинёва Нистор Грозаву.

Стоимость проекта 250 миллионов леев.